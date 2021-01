Ce samedi, Mauricio Pochettino doit devenir officiellement le nouvel entraîneur du PSG. Demain, le technicien, ancien défenseur du club, dirigera un premier entraînement au camp des Loges. Le début d’une nouvelle ère. Et elle sera glorieuse. Jorge Valdano, ancien attaquant international argentin, entraîneur, puis directeur sportif du Real Madrid, en est convaincu. Il le fait savoir dans le journal espagnol El Pais. Le PSG doit toujours gagner. “Poche” est l’homme de la situation.

“Fidèle à son équipe de collaborateurs, travailleur, méticuleux, compétitif, attentif à la formation, empathique dans les relations personnelles. C’est Mauricio Pochettino, qui va devoir jouer du scalpel comme on utilise une plume au PSG, pour l’opération dont ses cadres ont besoin. Il le fera avec bon sens et sans hâte, et quand on regardera à terme, en perspective, une révolution aura eu lieu. Il a toujours su activer les fibres nerveuses de ses équipes, s’assurant l’engagement de ses joueurs. Il a toujours su jouer avec les bons leviers, trouvant une base stable. Il a toujours su faire confiance aux jeunes, et su raviver les concurrences. Le PSG ne ressemble pas à ses précédentes expériences, mais là où Mauricio est allé, il a toujours réussi à relever le défi. Pochettino a l’habitude de transporter de grosses pierres lourdes jusqu’au sommet de la montagne. Le PSG étant l’un des plus hauts sommets du football mondial, atteindre le sommet sera plus difficile. Mauricio le sait bien car il regarde depuis des années dans cette direction et rêve de ce moment. Il n’est pas nécessaire de se demander ce qu’il doit faire pour réussir car nous connaissons tous la réponse depuis que le Qatar a placé son intérêt et son prestige dans le club français: gagner. Quoi ? En principe, tout. Parce que le PSG fait partie de ces clubs qui appellent les défaites une crise.”