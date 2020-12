Si l’on en croit les informations de L’Equipe, le PSG va jouer ce soir contre Istanbul BB avec une paire d’attaquants : Neymar et Kylian Mbappé. Ce sera l’occasion de vérifier les dires de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football. A ses yeux l’association entre les deux grandes stars n’est plus aussi naturelle. L’histoire veut que maintenant le jeune français aille voir si l’herbe est plus verte ailleurs qu’au Parc des Princes.

“Et si le PSG n’avait plus le choix… et devait désormais trancher entre Neymar et Mbappé ? La gourmandise du PSG semble de moins en moins tenable. Et défendable. Économiquement, d’abord. Sauf à considérer les neuf (et quelques) autres joueurs comme d’aimables compléments bon marché. Un tropisme forcené voué à l’échec. N’est-ce pas Thomas T. ? Sportivement, les deux cadors ont plutôt assumé leur statut depuis leur arrivée, mais rarement de manière concomitante. Bizarrement (quoique…), les deux peinent à briller ensemble. La complicité exagérée et exclusive des débuts s’est muée en une espèce de relation obligée de moins en moins spontanée”, écrit le journaliste dans l’édito de France Football. “S’il veut grandir et quitter son strapontin de mégastar, KM doit apprendre à désobéir. Aux codes, aux idées reçues, aux plans tout tracés, aux engagements intimes. Et s’affranchir du joug de son idole de jeunesse pour retrouver une spontanéité qui lui manque tant ces derniers mois. L’appel, forcément pas innocent, de Neymar en faveur de Messi, pourrait l’aider à se positionner et à se décider, sachant que personne ne peut croire en l’aboutissement d’un trio galactique MNM (Messi-Neymar-Mbappé) au PSG. Et si Mbappé n’avait plus trop le choix ?”