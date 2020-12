Ce soir face à l’Istanbul Basaksehir (à 21h sur RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot), le PSG devra rapporter au minimum un point pour assurer définitivement sa qualification aux 8es de finale de la Ligue des champions. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra compter sur un groupe quasi au complet (Bernat, Draxler, Icardi et Sarabia sont indisponibles). Et pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG pourrait opter pour une défense à cinq selon les informations de L’Equipe. Un schéma tactique qui avait bien fonctionné en fin de match face à Manchester United (3-1) et contre le Montpellier Hérault en Ligue 1 (3-1), rappelle L’Equipe. Ainsi, Florenzi et Bakker occuperaient les couloirs parisiens, tandis que Danilo Pereira formerait la charnière à trois aux côtés de Marquinhos et Kimpembe. Toujours selon le quotidien sportif, le trio du milieu de terrain du PSG pourrait être composé de Marco Verratti, Leandro Paredes et Rafinha, excellent face au MHSC le week-end dernier. “A moins que l’ancien Barcelonais ne soit placé sur un côté dans un schéma s’apparentant à un 3-4-3.” Enfin, Mbappé et Neymar seraient associés en attaque. Ainsi, Di Maria et Kean devraient commencer sur le banc au coup d’envoi.

XI probable du PSG selon L’Equipe : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Danilo, Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Rafinha – Mbappé, Neymar.