Après onze au sein de la cellule de recrutement du PSG, Luis Ferrer a quitté les Rouge & Bleu durant le mois de décembre. Entre 2009 et 200, il aura connu les deux passages de Leonardo en tant que directeur sportif du PSG. Et pour lui, le Brésilien est le boss. Son recrutement parle pour lui comme Ferrer l’a expliqué sur le plateau de la Chaîne Téléfoot.

“C’est lui le boss. J’étais là quand il est arrivé (lors de son premier passage (2011-2013), ndlr) et faire venir Thiago Silva, Maxwell et tous les joueurs qu’il a fait venir, c’est la preuve qu’il fait un bon travail. Aujourd’hui, il est venu dans une condition différente. Il fait venir un bon entraîneur et maintenant il faut les résultats. Pour les supporters du PSG, je suis confiant pour ce qu’il peut arriver, lance Luis Ferrer avant de revenir sur le dossier Kylian Mbappé, dont il a été un acteur important au moment de le faire signer au PSG en 2017. “Les clubs qui souhaitent recruter Mbappé ne sont pas nombreux. Ils doivent avoir un bon projet. Et le projet, on parle de l’entraîneur, des joueurs autour pour gagner. Mais il est encore sous contrat, le club veut le garder. Aujourd’hui il y a plusieurs facteurs et ce sera le PSG, Kylian et sa famille qui prendront la décision.“