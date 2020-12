Depuis ce lundi midi, le PSG connaît son adversaire pour les 8es de finale de l’UEFA Champions League. Les Rouge et Bleu affronteront le FC Barcelone. Les Parisiens devront attendre le mardi 16 février pour le match aller au Camp Nou et patienter trois semaines pour la confrontation retour au Parc des Princes (mercredi 10 mars). Après ce tirage au sort, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a évoqué cette double confrontation européenne face au FC Barcelone, dans des propos accordés à RMC Sport.

“Ces dernières années, on a beaucoup joué contre le FC Barcelone (en 2012-2013, 2014-2015 et 2016-2017). C’est une équipe avec une grande tradition, ça ne sera pas facile pour le 8e de finale mais c’est toujours la même chose en Champions League. Pour arriver au bout, quand on a un objectif important, tu dois jouer contre des équipes de ce niveau-là. Ça sera encore une fois un grand match de Champions League en 8es de finale. En Ligue des champions, le moment important c’est quand on joue. On fait le tirage maintenant, mais on va jouer au mois de février dans deux mois. Ça dépendra de comment on va arriver et de la situation à ce moment-là. Quand tu parles de deux matchs aller-retour en Ligue de champions avec des équipes de ce niveau, c’est toujours très difficile et très important. On se sent prêts pour affronter Barcelone” a souligné Leonardo à RMC Sport. “Je pense que c’est normal qu’autour d’un match comme ça il y a toujours des histoires. Mais quand on joue le match, ça reste toujours un PSG / Barcelone. Mais c’est normal qu’on parlera beaucoup des choses autour de ce match-là. Et c’est normal que pour Neymar, avec son histoire au FC Barcelone (2013-2017), ça sera quelque chose de spécial.”

Également questionné sur les chances du PSG pour remporter la Ligue des champions cette saison, Leonardo a expliqué que cette compétition se jouait sur des détails. ” Le PSG peut-il remporter la Champions League cette saison ? (Rires), Il y a tellement de petits détails qui comptent que c’est difficile de dire si on va gagner. Mais c’est sûr que si aujourd’hui on demande aux personnes, c’est normal que le PSG fasse partie des équipes qui peuvent la gagner. C’est vrai qu’on doit toujours travailler les petits détails, mais c’est sûr qu’on se sent en condition pour essayer (de gagner la Ligue des champions).”