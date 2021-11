FIFA The Best, Les joueurs du PSG plébiscités

Si on connaîtra très bientôt le nom du lauréat du prochain Ballon d’Or, le 29 novembre précisément, on aura également le droit au FIFA The Best le 17 janvier prochain. Une distinction honorifique, à l’image du Ballon d’Or, qui récompense le meilleur joueur de l’année civile. Et la FIFA a dévoilé, ce jour, la liste des prétendants à la victoire finale. Sans surprise, on y retrouve de nombreux joueurs du PSG.

Forcément, les trois superstars du PSG font, bien évidemment, parties de la liste : Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont ainsi nominés parmi les dix prétendants. Vainqueur de la précédente édition, Robert Lewandowski est également présent. Tout comme Karim Benzema, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho et N’Golo Kanté.

De son côté, Gianluigi Donnarumma a été nominé pour le titre de meilleur gardien. À noter la non présence de Keylor Navas. Le portier transalpin bataillera avec Alisson Becker, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel.