Riolo : « Est ce que Pochettino a vraiment envie de rester ? »

Envoyé avec insistance du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino cristallise les débats. Selon RMC, le coach Argentin attendu au tournant contre City (mercredi, 21H, Canal +), ne compte pour le moment, pas démentir les rumeurs le concernant. Une situation qui suscite l’incompréhension de nombreux observateurs à l’instar de Daniel Riolo. L’ancien Parisien a ainsi partagé dans l’After Foot, son scepticisme sur la volonté de l’ancien entraineur des Spurs de s’épanouir au PSG.

« Est ce qu’il a vraiment envie de rester ? Est ce qu’il a pas envie de prendre un coup de chausson vite fait, pour être débarrassé de cette galère ? Et de toute façon, on le voit. La tête qu’il avait sur le banc de Tottenham et la tête qu’il a sur le banc du PSG… C’est pas la même ! Là il regarde le match, est ce que vous le voyez de temps en temps dire à ses joueurs de faire ceci ou cela ? Non… Il ne parle pas beaucoup mais quand il s’exprime en interview, il le confirme (le flou autour de son identité de jeu) dans ses réponses. » Situation complexe donc pour Paris et son entraîneur qui devrait on l’espère apporter un premier élément de réponse lors de la traditionnelle conférence d’avant match. D’ici là, nous proposons de faire un point complet sur le dossier Pochettino ainsi que sur les rumeurs mêlant Zidane au PSG avec notre dernière vidéo disponible ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube. N’hésitez pas à vous y abonner pour contribuer à son bon développement !