Ce samedi, le PSG reçoit le FC Nantes dans son antre du Parc des Princes (17h, 14e journée de Ligue 1). Un match assez particulier puisqu’il arrive après la trêve internationale et avant un choc au sommet en Ligue des Champions face à Manchester City. Et pour cette partie, les Cityzens devront faire sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne, tandis que Paris pourra, de son côté, s’appuyer sur Neymar.

Un constat clairement en défaveur de l’écurie coachée par Pep Guardiola, estime Nabil Djellit sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Pour le journaliste, l’absence de l’international belge est un terrible coup pour City. En revanche, même s’il n’est pas dans sa meilleure forme, Neymar sait briller lors de telles affiches : « Même s’il y a d’autres ingrédients côté City, De Bruyne est différent. C’est une équipe de stars, avec des joueurs interchangeables, mais pas De Bruyne. C’est leur joueur clé et on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que leur joueur clé sera absent. Quant à Neymar, même si on ne sait pas quel Neymar on récupère, ça reste, quoi qu’il arrive, une menace. Il a aussi un égo et un orgueil de champion. Ces matches-là, lui, il aime les jouer. »