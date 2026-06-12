Fin des pistes Aleksey Batrakov et Eli Junior Kroupi pour le PSG ?

Ces dernières semaines, le PSG a été associé à Aleksey Batrakov et Eli Junior Kroupi. Malgré l’intérêt pour ces deux jeunes joueurs, le PSG ne devrait pas les recruter cet été.

Le PSG pourrait se renforcer lors de ce mercato estival. Plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale ces dernières semaines. C’est le cas pour Aleksey Batrakov et Eli Junior Kroupi. L’international russe avait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Son agent avait expliqué que son transfert chez le double champion d’Europe était réalisé à 95 %. Mais ces derniers jours, ce dossier s’est refroidi. Selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, cette piste a été refermée. Le PSG a étudié et vu le joueur mais n’est pas intéressé par son profil, assure Olivier Tallaron.

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Les dirigeants parisiens pas intéressés par leurs profils

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait aussi pensé à Eli Junior Kroupi. L’international espoir français a brillé avec Bournemouth cette saison (13 buts en Premier League) et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Mais selon les informations du journaliste de Canal Plus, le PSG ne bougera pas dans ce dossier. Enfin, Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov cette saison, pourrait avoir des envies d’ailleurs afin de jouer, Luis Enrique souhaitant poursuivre avec l’international russe dans les buts des Rouge & Bleu la saison prochaine. Selon Olivier Tallaron, le coach espagnol s’est longuement entretenu avec l’ancien Lillois cette semaine. Le journaliste n’a pas dévoilé le contenu de l’échange entre les deux hommes.