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Image : psg.fr

Le retour du Jordan Wings pour le quatrième maillot 2026-2027 du PSG ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 juin 2026

Comme chaque année, le PSG sortira plusieurs jeux de maillots lors de la saison 2026-2027. Le « Jordan Wings » devrait faire son retour après son succès retentissant qu’il avait rencontré lors de l’exercice 2024-2025.

Comme à chaque saison, le PSG dévoile plusieurs maillots. La saison 2026-2027 ne dérogera pas à la règle. Si le maillot domicile connaît déjà un certain succès, le club parisien devrait ressortir une collection qui avait fait fureur lors de l’exercice 2024-2025 : la collection Jordan Wings.

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Un maillot blanc avec des ailes noires

Véritable porte-bonheur des Rouge & Bleu lors de leur épopée victorieuse en Ligue des champions en 2025, le Jordan Wings devrait faire son retour pour le prochain exercice, selon Footy Headlines. Ce quatrième maillot de la saison 2026-2027 devrait être blanc, avec des ailes noires, et aura pour thème « la grandeur du Grand Paris » afin de célébrer toute la région au-delà du centre de Paris. Cette collection Wings 2.0 devrait être lancée au début de l’année 2027. « Cette collection adoptera également une approche plus urbaine. »

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 juin 2026

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