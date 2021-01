Recrue surprise de Leonardo lors du dernier mercato estival, afin de palier le départ libre de tout contrat de Thomas Meunier, Alessandro Florenzi s’est parfaitement intégré à l’effectif du PSG. Prêté avec option d’achat (aux alentours de 9M€) par l’AS Roma, le club de la capitale française serait favorable à s’attacher définitivement les services du natif de Rome. Avec les Rouge et Bleu, l’international italien (39 sélections) a notamment glané le premier titre dans sa carrière lors de la victoire face à l’OM (2-1) au Trophée des Champions. Outre la qualité de ses centres, le latéral droit de 29 ans a notamment marqué à deux reprises cette saison. Pour le site officiel du PSG, Alessandro Florenzi est revenu sur son intégration dans le groupe parisien. Il s’est également exprimé sur l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Son intégration dans le groupe

Florenzi : “Je me sens très bien ! En toute honnêteté, mes coéquipiers m’ont réservé un accueil fantastique. En très peu de temps, je me suis vraiment très bien intégré au groupe. Je connaissais aussi certains joueurs avant de signer à Paris, ce qui m’a évidemment été d’une grande aide. J’ai notamment évolué avec Leandro Paredes à la Roma, et le fait qu’il parle italien m’a aidé, tout comme le fait que je parle aussi espagnol après mon séjour à Valence. Ma signature a été un moment spécial. J’ai rejoint un nouveau championnat que je ne connaissais pas, et cela m’a surpris à tous points de vue. Évidemment, apprendre le français n’est pas facile, mais j’essaie de le faire car je veux me sentir encore plus chez moi ici, à Paris.”

L’arrivée de Mauricio Pochettino et son staff

Florenzi : “Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelles idées tactiques. Nous devons écouter ce qu’il nous dit et tout faire pour appliquer ses consignes. Ce sont de nouvelles idées que nous essayons d’apprendre. Ce n’est pas facile car le coach n’est là que depuis peu de temps. Tout se passe bien. Le staff nous a immédiatement expliqué sa façon de travailler. Nous devons désormais tout donner. Nous sommes une équipe et nous devons avancer ensemble.”

Le premier trophée de sa carrière

Florenzi : “Honnêtement, c’était une sensation agréable ! Je ne m’attendais pas à une telle célébration de la part de mes coéquipiers et cela m’a beaucoup touché. Maintenant, après avoir remporté mon premier trophée, je ne veux pas m’arrêter ici ! je veux continuer à gagner, et gagner autant de trophées possible. Je veux vraiment continuer à en remporter. Gagner n’est jamais facile. Tout le monde joue à 110% contre le Paris Saint-Germain et nous devons faire de notre mieux, à chaque fois, pour défendre ce maillot.”

Statistiques 2020-2021 d’Alessandro Florenzi