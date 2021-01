Pour compenser le départ de Thomas Meunier – libre – à Dortmund, le PSG a jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi. L’international italien a rejoint le PSG en provenance de l’AS Roma en prêt avec option d’achat. Auteur de bonnes performances sur le terrain, Florenzi aurait convaincu ses dirigeants de lever son option d’achat (9 millions d’euros) et de le conserver dans l’effectif à long terme (on parle d’un contrat de quatre ans). Sur son site internet, le Parisien s’est posé la question de savoir si l’Italien (29 ans) était meilleur que le Belge. Et pour Mickaël Madar c’est un grand oui. “Même si défensivement Florenzi a encore des progrès à faire, il a dix Thomas Meunier dans les jambes. Offensivement, Meunier réussit un centre tous les 25 ans. Florenzi s’il a trois centres à faire, les trois seront réussis et il mettra la balle où il veut. Il a une main à la place du pied. Pour un attaquant, ce genre de latéral c’est un régal. Tu es sûr d’avoir de bons ballons. Meunier défend peut-être un peu plus mais je n’en suis même pas sûr. Il n’y a pas photo du tout. […]Florenzi, techniquement, c’est très bon, tu peux jouer avec lui. […] Il a un petit creux mais je pense que c’est juste une question de physique.“

De son côté, Jimmy Algerino – ancien latéral droit du PSG (1996-2001) – pense que Meunier est meilleur que Florenzi. “Je pense que Thomas Meunier est plus complet que Florenzi, surtout sur les plans athlétique et défensif. Il englobait beaucoup plus de qualités intrinsèques pour ce poste qui était le sien. Parce qu’il ne faut pas oublier que Florenzi est au départ un milieu offensif qui a été repositionné. […]Sur l’aspect offensif, Florenzi a des capacités plus élevées. Avec ses centres et surtout le fait qu’il peut être buteur. Le vrai problème avec Meunier, ce sont d’abord ses blessures qui ont été assez nombreuses. Et surtout sa personnalité, son caractère. Il a eu des sorties inopportunes qui ont créé des soucis au sein du club mais surtout du vestiaire.“