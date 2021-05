Florenzi : “Je vis intensément l’expérience parisienne”

Alessandro Florenzi a livré sa plus mauvaise prestation sous le maillot du PSG contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Une élimination que l’Italien (30 ans) a très mal vécu comme il l’a expliqué dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

“Personnellement, je l’ai très mal vécu, comme tout le monde, car nous voulions réaliser quelque chose d’important et donner à nouveau de grandes émotions à nos supporters. Quand nous nous sommes retrouvés après le voyage à Manchester, c’était comme un enterrement, avoue le latéral droit. Pour moi, c’est un signe positif car cela signifie que l’ensemble du groupe voulait atteindre l’objectif commun. Nous avons essayé de toutes nos forces. Mais il y a aussi l’adversaire. C’est comme ça que ça s’est passé, mais il faut tout de suite se concentrer sur le terrain car on veut gagner le championnat et la Coupe de France. Et évidemment, nos ambitions sont élevées pour l’année prochaine également.“

Dans cet entretien, Alessandro Florenzi a aussi évoqué son avenir, qui pourrait s’inscrire loin de Paris selon les dernières informations.

“C’est évidemment agréable d’être approché par une grande équipe comme l’Inter, mais je ne prête généralement pas attention aux rumeurs du marché, à ce que disent les gens ou à ce qu’écrivent les journaux. Je préfère les actions aux paroles, en travaillant sur le terrain mais aussi en dehors pour améliorer tous les aspects essentiels à la vie d’un joueur, de la nutrition au repos. Bref, je vis intensément l’expérience parisienne. En bref, pas de discussion. Toutes mes énergies sont investies dans la cause du PSG. J’essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaïfi et du manager général Leonardo, de Tuchel avec qui j’ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra.“