Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Manchester City (2-0) après avoir perdu à l’aller au Parc des Princes (1-2). Malgré l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, Leonardo a voulu mettre en avant le parcours européen de son équipe depuis deux saisons.

Les possibles insultes de l’arbitre ?

Leonardo : “On a parlé de ça. C’est tellement clair que je ne commente même pas. C’est dommage. Je pense qu’il y a eu beaucoup de situations qui n’étaient peut-être pas bien gérées.“

Le parcours européen de ces deux dernières saisons ?

Leonardo : “On ne peut pas oublier ce qu’on a fait sur les deux dernières années. On est arrivé en finale et on a perdu 1-0 contre une équipe qui a tout gagné. Cette année, on a éliminé le Barça et le Bayern, félicite le directeur sportif au micro de RMC Sport 1. L’objectif est toujours de gagner. Notre parcours nous a mis comme un vrai candidat pour gagner la Ligue des champions. On doit continuer, garder la base. Ça a été une année très compliquée. On doit être satisfait.“

L’avenir de Neymar et Mbappé

Leonardo : “Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur.“

La Ligue 1

Leonardo : “Il y a trois matches de Ligue 1. Ce sont trois finales. Il faut garder la concentration. Et remporter les points pour être champions. Il y a aussi la Coupe de France. On doit garder de l’énergie. On a perdu, malheureusement, mais on sort d’ici avec la conscience qu’on est un grand groupe.“