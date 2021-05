Trois matches décisifs en Ligue 1 dans la course au titre, deux rencontres de Coupe de France à remporter pour obtenir le trophée… la saison n’est pas terminée pour le PSG. Pourtant, on entend beaucoup parler de l’avenir et du futur mercato parisien. L’un des secteurs que le PSG devra renforcer est la défense. Au poste de latéral droit, les Rouge & Bleu ne devraient pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi confirme le Corriere della Sera. L’international italien (30 ans) devrait donc revenir à la Roma et même peut-être y rester indique le quotidien transalpin. Ce dernier indique également que Mauro Icardi pourrait devenir une piste prioritaire à la Roma si jamais le club de la capitale italienne se séparait de son attaquant, Edin Dzeko. Dans cette optique, l’AS Roma s’intéresserait aussi à Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg conclut le Corriere della Sera.