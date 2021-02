Pour ce 100ème Clasico de l’histoire face à l’OM, le PSG pourrait être privé de son joueur phare, Neymar Jr, victime d’une gastro-entérite. Outre cette incertitude autour du numéro 10 parisien, six joueurs sont officiellement forfaits pour cette rencontre (Navas, Diallo, Bernat, Pembélé, Dagba et Herrera). Sans surprise, Alessandro Florenzi sera le titulaire indiscutable du PSG pour ce match, sauf mauvaise nouvelle de dernière minute. Un adversaire particulier pour l’international italien. Il avait notamment disputé son premier match avec le PSG face à l’OM en championnat et a surtout remporté le premier trophée de sa carrière face au même adversaire lors du Trophée des Champions. Et à la veille de cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1, Alessandro Florenzi s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Son adaptation dans l’équipe

Florenzi : “Je me sens bien avec l’équipe. C’est une bonne équipe, qui veut gagner tous les matches. Je me sens bien. Je suis dans une nouvelle expérience après avoir fait plusieurs années à l’AS Rome.”

Quelle équipe de Marseille ce dimanche ?

Florenzi : “Ce sera un match compliqué, comme toujours, c’est un Clasico. Nous voulons gagner ce match pour ce qu’il représente et pour les supporters de Paris. Ils vont jouer à 100% contre nous. On doit confirmer chaque jour que nous sommes la meilleure équipe. Nous devons faire un grand match demain. Nous devons gagner. Les matches face à l’OM sont-ils différents ? Oui, c’est un match spécial pour les supporters du PSG. Nous sommes concentrés pour gagner demain et on va faire une bon match.”

Son avenir au PSG (prêt avec option d’achat de l’AS Roma) ?

Florenzi : “Je ne pense pas à ça maintenant. Je pense à jouer et à me donner à 100% pour ce maillot. Je veux gagner le plus possible avec ce club qui m’a donné sa confiance. On va voir ce qui va se passer après, je suis concentré sur le match de demain.”

Apporter son expérience au groupe ?

Florenzi : “Je suis un joueur qui peut apporter son expérience et son caractère à l’équipe. On a beaucoup de joueurs de qualité. C’est une équipe de champions et je veux aider à faire gagner des titres.”

Le style Pochettino

Florenzi : “Je me sens bien, il parle beaucoup avec les joueurs. C’est important pour nous. C’est un moment d’adaptation et il le fait bien. Ce n’est pas facile car on n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner avec l’enchaînement des matches, mais ça se passe de mieux en mieux. Nous nous sentons bien avec l’entraînement.”

Le niveau de la Ligue 1

Florenzi : “Je suis surpris du niveau du championnat, nous ne sommes pas leaders, c’est la preuve que le niveau est relevé. Mais nous travaillons dur tous les jours pour gagner chaque match et bien sûr terminer premier au mois de mai prochain.”

La rivalité entre les deux équipes

Florenzi : “Les joueurs m’ont parlé de ce match, qui est un match spécial pour tout le monde ici. Je sens que les joueurs sont très motivés à l’idée de jouer cette rencontre, on m’a beaucoup expliqué ce que représentait ce match. Il y a eu le match aller, puis le Trophée des Champions, maintenant c’est le match retour, on espère faire un gros match et gagner.”