OM / PSG - Neymar incertain. Pembélé, Herrera, Navas, Dagba et Diallo absents

Ce dimanche soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG et l’OM s’affronteront pour le 100ème Classique de l’histoire. Et à la veille de ce match, le PSG a proposé son habituel point médical d’avant-match. Absent de l’entraînement ce matin, Neymar Jr est victime d’une gastro-entérite. “Il sera évalué dans les prochaines heures.” De son côté, Abdou Diallo n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec le PSG. Pour rappel, le défenseur français était positif à la Covid-19 la semaine passée. Ander Herrera a poursuivi son entraînement individuel et sera forfait pour le match de dimanche, tout comme Keylor Navas. “En reprise pour ses douleurs aux adducteurs”, le portier parisien ne sera pas disponible à Marseille. Colin Dagba manquera les deux prochains matches du PSG en raison d’une blessure à la cuisse. Enfin, Juan Bernat “continue sa rééducation du genou droit”, tandis que Timothée Pembélé “est confirmé positifs au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.”

Le point médical du PSG

Neymar JR est absent de l’entrainement ce matin pour cause de Gastro-enterite, il sera évalué dans les prochaines heures.

est absent de l’entrainement ce matin pour cause de Gastro-enterite, il sera évalué dans les prochaines heures. Timothée Pembélé est confirmé positifs au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.

est confirmé positifs au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Colin Dagba , blessé à la cuisse, manquera les 2 prochains matchs et un nouveau point sera fait lundi.

, blessé à la cuisse, manquera les 2 prochains matchs et un nouveau point sera fait lundi. Abdou Diallo , est toujours absent suite au protocole Covid.

, est toujours absent suite au protocole Covid. Ander Herrera , en reprise individuelle, n’est pas disponible pour le match à Marseille.

, en reprise individuelle, n’est pas disponible pour le match à Marseille. Keylor Navas , en reprise pour ses douleurs aux adducteurs, ne sera pas disponible à Marseille.

, en reprise pour ses douleurs aux adducteurs, ne sera pas disponible à Marseille. Juan Bernat continue sa rééducation du genou droit.

‌