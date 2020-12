Florian Gazan prend les paris. Samedi dernier, l’animateur a parié au micro de RTL que le PSG, qui a glané sept des huit derniers titres en L1, n’aurait pas sa dixième couronne en mai prochain. Aujourd’hui le chroniqueur parie que l’OL va s’imposer demain soir (21h) au Parc des Princes, du jamais vu pourtant depuis mars 2012 et un match de Coupe de France.

“Ce PSG-OL, en toute logique ça devrait être ‘Le lion est mort ce soir”. Oui mais dans le moins terrible Parc des Princes, rapport au huis clos, le Lyon va survivre dimanche soir. Mieux, lui qui a deux points de retard sur le PSG, va le battre et prendre la tête du championnat. Non, non, je ne suis pas en train de vous lire la lettre au Père Noël de Jean-Michel Aulas. Libéré, fatigué, le PSG n’a jamais autant joué… Ce PSG-OL sera le 19e match de la saison pour les Parisiens contre 13 seulement pour Lyon. La différence entre un club qui joue la Ligue des champions et un qui la regarde à la télé… Dire ça, ce n’est pas être anti-Gone. Même si cette absence de coupe d’Europe fût une tragédie pour les Lyonnais. Aujourd’hui c’est digéré, ils prennent les bons côtés de cette saison allégée. Résultat : depuis 10 matches pour les hommes du sergent Rudi Garcia, c’est Zorro, pardon zéro défaite. Mieux, depuis début octobre l’OL avance encore plus à un rythme de champion que le PSG : 20 points glanés contre 19 pour les Parisiens et 16 pour les Marseillais. Mieux que mieux, Lyon n’a perdu qu’une seule fois cette saison, le PSG déjà trois fois. Mieux que mieux que mieux, avec trois succès (tous à domicile), Lyon est l’équipe qui a le plus battu Paris en championnat depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Mieux que mieux que mieux que mieux, Lyon a en plus une arme fatale en attaque en ce moment : Karl-Toko Ekambi, auteur de 7 buts et 3 passes décisives lors des 6 derniers matches de l’OL. En plus, il y a Memphis Depay, Tino Kadewere et Moussa Dembélé. Celui-là, il vaut mieux qu’il reste remplaçant pour le PSG sous peine de voir la terrible malédiction montrer le bout de son nez. Depuis la création du club, 45 anciens joueurs ont marqué contre le PSG pour un total de 73 buts. Et Moussa Dembélé, il a été formé où ? Au PSG ! Vous le voyez venir le but qui donne la victoire à l’OL ? Les ex, ça peut coûter cher. Trois points dans le meilleur des cas.”