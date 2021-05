Florian Maurice (Rennes) : “La réception de Paris est importante”

Malgré son élimination face à Manchester City, le PSG est encore en course pour remporter deux trophées (Ligue 1 et Coupe de France) en cette fin de saison 2020-2021. Deuxièmes au classement à un point du leader lillois (76e pts), les Parisiens se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (21h sur Canal Plus) en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Toujours à la lutte pour la 5e place qualificative à la Coupe d’Europe, le club breton (7e à deux points de la 5e place) souhaite réaliser une belle performance face aux Rouge et Bleu, comme l’a indiqué le directeur technique de Rennes, Florian Maurice, dans un entretien au Parisien.

“Je ne sais pas quelle a été leur réaction après l’élimination d’hier (mardi, ndlr). C’est une équipe qui veut remporter le championnat. Peut-être seront-ils revanchards. Mais je m’intéresse surtout à ce qu’on va faire nous. On est tous concentrés sur ce match et les autres qui arriveront derrière (Monaco et Nîmes). La réception de Paris est importante. On va l’aborder de la meilleure manière. On restait sur une belle série avant Bordeaux (5 victoires, 1 nul). Je note quand même que l’équipe a très bien répondu malgré les événements, en montrant un très bon état d’esprit sur la deuxième partie du match. Avec cet état d’esprit, on peut réussir quelque chose de grand”, a indiqué l’ancien Parisien, Florian Maurice, au quotidien francilien. “Comment faire sans Camavinga et Nzonzi (suspendus) ? C’est toujours difficile de perdre deux joueurs internationaux comme eux. Mais le groupe a déjà montré qu’il pouvait répondre présent sur ce type de match. Je suis convaincu que les joueurs qui joueront dimanche seront performants aussi.” Pour rappel, Kylian Mbappé sera également suspendu pour ce Rennes / PSG.