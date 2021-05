Ruddy Buquet arbitre de Rennes / PSG

Après son élimination en demi-finales de Ligue des champions face à Manchester City, le PSG doit maintenant se concentrer pleinement sur la Ligue 1. Deuxième à un point du leader lillois, le club de la capitale affrontera le Stade Rennais – au Roazhon Park – ce dimanche (21h sur Canal Plus) en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre les deux formations sera arbitrée par Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Aube. Eric Wattelier sera le quatrième arbitre. Enfin, Amaury Delerue et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison en Ligue 1, Ruddy Buquet a déjà arbitré à trois reprises le PSG lors des victoires face au Stade de Reims (2-0, 5e journée) et l’AS Saint-Etienne (3-2, 33e journée) puis la défaite contre l’AS Monaco en février dernier (0-2, 26e journée). Il a également dirigé le Trophée des Champions face à l’OM (2-0). L’arbitre de 44 ans a arbitré deux matches du Stade Rennais pour un bilan d’une victoire (2-1 face à Brest) et une défaite (0-1 contre l’OL). Cette saison, Ruddy Buquet a dirigé 17 matches de Ligue 1 pour un total de 64 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués.