Kakuta : “Je préfère que le PSG soit champion”

Contrairement aux années précédentes, le PSG est toujours dans une lutte pour remporter le titre de champion de France, le 10e de son histoire. À trois journées de la fin, les Rouge & Bleu pointent à la deuxième place à un point de Lille. Vendredi soir, les Lillois se déplacent à Lens dans le cadre du Derby du Nord. De son côté, le PSG clôturera la journée avec un déplacement à Rennes. Gaël Kakuta, le milieu de terrain lensois, aimerait bien priver le LOSC d’un titre de champion de France. “On se concentre sur nous, ce n’est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion“, a déclaré Kakuta en conférence de presse.