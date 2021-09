Focus sur les stats de la « MNM » face à Bruges

Après son match nul concédé sur la pelouse de Bruges ce mercredi (1-1), les regards étaient braqués sur l’attaque Messi – Neymar – Mbappé qui a déçu. Le média BeIn Sports fait un focus sur les chiffres de la triplette du PSG lors des 51 minutes jouées ensemble et savoir si les critiques sont justifiées.

Leo Messi est celui qui a touché le plus de ballons (85)… Mais celui qui en a aussi le plus perdu à égalité avec Neymar (23). Le Brésilien a été sollicité à 76 reprises tandis que Mbappé n’a lui que 28 ballons touchés pour 8 perdus. L’Argentin est aussi celui qui a réalisé le plus de passes (63) mais avec le pourcentage de réussite le plus faible (79,4%). Le numéro 10 du PSG est lui a 53 passes pour 83% de réussite et le Bondynois est loin derrière (avec un temps de jeu moins conséquent) avec 18 passes tentées mais 83,3% de réussite.

Si ce trio était très attendu, les automatismes sont encore à être trouvé. En effet, Leo Messi n’a réalisé que 5 passes pour Neymar et 2 pour Mbappé. L’Auriverde a été plus généreux avec son ancien coéquipier du Barça avec 6 échanges mais seulement 2 avec le Français. Le numéro 7 Rouge & Bleu a échangé une seule passe avec son nouveau coéquipier et 3 avec le Brésilien. Enfin défensivement Messi et Neymar ont récupéré deux ballons et Mbappé trois… Mais n’en ont intercepté aucune.