Schneider : « Le procès que l’on fait à la ‘MNM’ est excessif »

Le PSG a concédé le match nul face à Bruges pour son entrée en lice en Ligue des Champions (1-1). Une déception pour les supporters et les observateurs parisiens qui s’attendaient à mieux, et surtout de la triplette Messi – Neymar – Mbappé. Mais sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Gregory Schneider est revenu sur les nombreuses critiques autour de la « MNM » et tente de défendre le trio.

« Je trouve que le procès que l’on fait au trio offensif est excessif et à leur présence conjointe est un peu exagéré et excessif, ça sent même un peu le café commerce. On leur reproche une absence de repli défensif, ou un manque d’intensité athlétique, moi j’ai toujours vu Neymar énormément travailler et courir lors des matches de Ligue des Champions. Quand ça compte vous verrez, il est toujours entre 10 et 11 km. Mbappé si tu arrives à le convaincre, tu peux y arriver. Il y a un travail de conviction du joueur, concernant Messi ça fait un certain nombre de temps que tout le monde attaque à droite lorsqu’il joue à droite. (…) Mais quid du match de Wijnaldum, quid du match de Herera malgré son but, parce qu’il n’est pas là pour mettre des buts mais pour charbonner, quid du match de Diallo, qui du match de Draxler lorsqu’il est rentré… Il y a eu un immense déficit athlétique chez les joueurs qui étaient censés en apporter et je trouve que c’est un ‘attrape gogo’ de se focaliser sur les têtes médiatiques plutôt que de regarder dans la machine ce qu’il s’est passé… »