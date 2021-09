Après un match nul décevant sur la pelouse de Bruges en Ligue des Champions ce mercredi (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 dans plus de 48 heures avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Un match qui pourrait rassurer les Parisiens dans le jeu mais aussi leur permettre de poursuivre leur belle série d’invincibilité en championnat. Dans son habituel billet d’humeur, l’éditorialiste Stephane Bitton est revenu sur ce qui n’allait pas au Paris Saint-Germain, et selon lui, l’entraineur des Rouge & Bleu n’est aujourd’hui pas à la hauteur des espérances.

« Mauricio Pochettino, nous avait demandé du temps au temps avant de le juger. Il nous avait promis que la saison prochaine il maitriserait la préparation de ses joueurs, que l’on verrait ce que l’on verrait… Il faut avouer que pour l’instant, ça ressemble plutôt à un pétard mouillé qu’autre chose. Physiquement, les Parisiens n’y étaient pas, tactiquement ça n’était pas plus brillant, si vous ajoutez à ça une communication d’après-match hasardeuse, entre lui ce qu’il a vu et ce que tout le monde a vu, il y avait un gros décalage et une mauvaise appréciation de la blessure de Kylian Mbappé qui ne souffrait pas des chevilles mais du gros orteil gauche, vous avouerez que l’on a pas vu le même match que lui et c’est inquiétant. On est au PSG, la pression est immense, dès dimanche soir il y a la réception de Lyon et celle de Manchester City le 28 septembre l’ogre du groupe A. La pression est déjà immense sur les épaules de l’entraineur du PSG ! »