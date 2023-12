Fonseca : « Aujourd’hui, le PSG est une équipe »

Le PSG se déplace à la Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy ce dimanche pour affronter le LOSC. Pour le compte de cette 16e journée de Ligue 1, les Parisiens font face au 4e du championnat. Lille n’a plus perdu depuis le 26 septembre (Reims), soit une série de 9 rencontres. C’est donc un adversaire coriace pour les hommes de Luis Enrique. Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois, était en conférence d’avant-match aujourd’hui.

L’équipe est prête pour jouer contre le PSG ?

« Ce n’est pas toujours facile de récupérer après un match de Conférence League. Mais les joueurs sont motivés. Je pense que mon équipe est prête physiquement et mentalement. Nous devons bien terminer l’année. C’est toujours difficile de jouer contre le PSG. C’était difficile après le 7-1 de la saison dernière. Cette année on veut être plus équilibré. Il faut avoir le courage et la motivation pour avoir le ballon. Bien défendre, c’est difficile mais c’est notre objectif aussi. »

Son avis sur le nouveau PSG

« Aujourd’hui, le PSG est plus une équipe par rapport à la saison dernière. Ils sont plus collectifs, défensivement et offensivement. Cette année, ils n’ont pas de joueur comme Neymar et Messi. Mais ils ont quand même de beaux joueurs, comme Dembélé par exemple. Ils ont gardé de belles individualités. Mais le plus important c’est le collectif. »