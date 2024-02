Ce soir, le PSG affrontait Lille dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a réussi à s’imposer (3-1). Le coach lillois, Paulo Fonseca, a louangé son adversaire du soir.

Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, le PSG recevait – au Parc des Princes – une très belle équipe de Lille. Surpris dès les premières minutes de la rencontre, le club de la capitale est rapidement revenu au score avant de prendre l’avantage. Après plusieurs belles occasions, le PSG va sceller la rencontre grâce à un but de Randal Kolo Muani, après un très beau débordement sur le côté gauche de Bradley Barcola (3-1).

« Collectivement, ils sont très forts«

À l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca, le coach du LOSC, a encensé le PSG et lui a souhaité bonne chance pour le huitième de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. « Première chose, bonne chance au PSG en Ligue des champions. Je trouve le PSG plus fort. Collectivement, ils sont très forts, tous les joueurs travaillent et font les efforts« , souligne le coach lillois en conférence de presse avant de se montrer confiant pour le PSG dans sa campagne européenne. « Paris peut faire quelque chose cette saison en Ligue des champions. »