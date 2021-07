Fonte : “On va tout faire pour déranger le PSG une autre fois”

Capitaine du LOSC, José Fonte (37 ans) a prolongé son aventure chez les Dogues d’une saison. L’international portugais voudrait débuter son nouveau bail lillois avec un trophée dimanche aux dépens du PSG.

“C’est un titre. Et la vérité c’est qu’à Lille on n’a pas beaucoup de titres… Alors si on a une belle opportunité de le gagner, on va tout faire pour. Ce serait un nouveau trophée dans notre vitrine”, a commenté le défenseur central en conférence de presse. “Les deux équipes sont dans une même situation, avec des joueurs qui arrivent en retard. Je suis sûr que Pochettino veut gagner ce titre aussi. On se prépare bien parce qu’on a cette envie de continuer à gagner. Nos objectifs pour cette saison ? On veut continuer à se battre pour le titre. Le PSG est favori, comme chaque année, mais avec notre qualité, notre esprit d’équipe, notre public, on va tout faire pour les déranger une autre fois.”