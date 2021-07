Gourvennec : “Il faut l’ambition de bien lancer notre saison”

S’imposer afin de lancer parfaitement sa saison 2021-2022, voici l’objectif du PSG ce dimanche à Tel-Aviv face au LOSC. Pour cette 26e édition du Trophée des Champions (programmée à 20h sur Amazon Prime Video), le club de la capitale voudra prendre “une revanche” sur le champion de France 2021. Ce vendredi, les deux entraîneurs se sont présentés en conférence de presse. Avant Mauricio Pochettino, l’entraîneur lillois – Jocelyn Gourvennec – a répondu aux questions des médias, à deux jours du match. Extraits choisis.

L’état de forme de Renato Sanches, absent à l’entraînement du jour

Gourvennec : “Renato a une petite gêne (à la cuisse). On est précautionneux et on a décidé de le ménager ce matin. On fera un point sur le médical en vue du match de dimanche. On a encore un peu de temps pour faire le point. Il n’y a pas d’inquiétude à son sujet.”

L’ambition du LOSC cette saison

Gourvennec : “Un titre ça ne se planifie pas et gagner une coupe aussi. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le plus important aujourd’hui est de bien se préparer. Dans deux jours, c’est déjà un titre à aller chercher. Il n’y a pas de petit titre, gagner un titre c’est toujours important dans la vie d’un club mais aussi dans la carrière d’un joueur et d’un staff. Gagner un titre, ce n’est jamais anodin. Ce sera déjà un premier match de compétition dimanche (…) Bien entendu qu’il y aura de l’ambition avec ce que les joueurs ont vécu en fin de saison dernière. Bien sûr qu’ils vont vouloir défendre ce titre de champion bec et ongles. On a un effectif qui a beaucoup d’envie et d’énergie. On sait qu’il y a aura beaucoup d’équipes ambitieuses mais ce sera au LOSC de se mêler à la bagarre.”

Les forces en présence du LOSC et du PSG

Gourvennec : “On a récupéré nos joueurs petit à petit. Ils ont repris en décalé. L’objectif est de synchroniser tout le monde sur le plan athlétique (…) Et puis à Paris si j’ai bien vu, il n’y a pas encore un effectif au complet. Ce sont des préparations où il y a beaucoup de joueurs en décalé. Il y a des absents des deux côtés. Eux, ils sont sur huit Trophées des Champions gagnés d’affilée, ce qui est énorme. Il faut l’ambition de bien redémarrer la compétition et bien lancer notre saison.”

Aurait-il préféré jouer ce trophée en France afin d’éviter un déplacement

Gourvennec : “On va à l’étranger encore une fois. Ce sont des choix de la Ligue et il faut respecter cela. Il y a quelques années, je l’avais joué avec mon ancien club à Pékin et c’était encore plus problématique car il y avait beaucoup de décalages horaires. Là, on n’a pas trop de décalage horaire, avec juste une heure. On a un déplacement qui n’est pas trop long. Pour moi, c’est un match à jouer et un titre à aller chercher, quelque soit l’endroit où on doit le jouer. On doit donner le maximum, bien représenter le football français et tout donner pour gagner ce match-là.”