Quelques mois à peine après la mise en vente des maillots 2021-2022 du PSG, le site spécialisé – Footy Headlines – a partagé les leaks de la future collection de Nike, l’équipementier du club de la capitale. Parmi les modèles a avoir fuité, on retrouve donc le possible maillot domicile 2022-2023 ainsi que ce qui devrait s’apparenter au futur maillot extérieur Jordan Brand des Parisiens.

Annonciateur de nombreux maillots du PSG, Footy-Headlines dévoile avec ces premiers leaks, un maillot domicile comportant son lot de surprises. Premièrement, on notera le choix de centrer l’écusson Parisien qui n’est pas sans rappeler le maillot third de cette année mais ce n’est pas tout ; comme lors de la saison 2011-2012, année de l’arrivée de QSI à la tête du club, on retrouve également la virgule Nike sous l’écusson Parisien. Enfin, le modèle partagé par Footy-Healines se voit traversé d’une bande Hechter dite « inversée » par le média Anglais avec une dominance de blanc bordée par des lignes rouges. Le maillot extérieur est lui, majoritairement gris et comporte une bande noire similaire à celle qui figurait sur le premier maillot blanc arborant le logo Jordan Brand lors de la saison 2018-2019. On notera également le fondu de cette bande noire laissant place au sponsor ALL, présent depuis fin 2019.