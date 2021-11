Kimpembe forfait pour le rassemblement de l’Equipe de France

Cible de nombreuses critiques après son match compliqué contre Leipzig (2-2), Presnel Kimpembe pouvait ce jeudi, compter sur le soutien de Didier Deschamps qui, une nouvelle fois, avait décidé de le sélectionner en Equipe de France. Malheureusement, le numéro 3 du PSG est finalement forfait pour le rassemblement de novembre et est immédiatement remplacé par Clément Lenglet.

« Il a tiré sur la corde » nous disait en septembre le sélectionneur tricolore au sujet du défenseur central Parisien. Depuis, « Presko » a continué d’enchaîner les matches à haute intensité sans jamais se ménager. Après plus de 2 mois de compétition et un déplacement en Allemagne qui a vraisemblablement laissé des traces, le club de la capitale indique dans son point médical que Presnel Kimpembe est victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Ainsi, comme le précise la FFF, le vice-capitaine du PSG ne pourra pas participer aux deux dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2022, contre le Kazakhstan, le samedi 13 novembre au Parc des Princes, et à Helsinki contre la Finlande, le mardi 16 novembre.