Tribune CS – France / Allemagne (1-0)

Ce soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’Equipe de France affronte l’Allemagne – à Munich – pour son entrée en lice à l’Euro 2020. Pour son premier match dans le groupe F, Didier Deschamps a composé son équipe en 4-3-1-2. Les deux Parisiens – Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé – sont titulaires. Le défenseur parisien est associé à Raphaël Varane en charnière centrale. N’Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot forment le milieu de terrain. De son côté, Antoine Griezmann est en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema. En face, l’Allemagne se présente en 3-4-3. Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz sont en attaque.

Les Français ont ouvert le score dans cette rencontre. Suite à une magnifique ouverture de Paul Pogba, Lucas Hernandez a vu son centre être détourné par Matt Hummels dans ses propres buts (1-0, 20e). Touché moralement par ce but, les Allemands ont vu les Bleus peu à peur reprendre le contrôle du jeu. Mais les champions du Monde 2014 se sont procurés une belle situation quelques minutes plus tard par İlkay Gündoğan (38e). Les Bleus sont rentrés aux vestiaires avec cet avantage au score.