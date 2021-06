Le Portugal débute la défense de son titre ce mardi avec une rencontre contre la Hongrie dans le groupe F, le groupe de la mort avec également la France et l’Allemagne qui s’affrontent ce soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1). Pour cette rencontre, le Portugal alignait ses forces vives avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pepe ou encore Rui Patricio. Danilo Pereira était aussi titulaire au milieu de terrain. Les Hongrois sont – sur le papier – l’équipe la moins forte du groupe. Le match a été une domination totale du Portugal. Les Hongrois ne misant que sur la défense. Le Portugal s’est procuré plusieurs grosses occasions mais sans réussir à propulser le ballon au fond des filets. Les Hongrois ont eu quelques situations mais sans se montrer dangereux. La Hongrie a cru ouvrir le score mais son but a justement été refusé pour un hors jeu (79e). Après sa domination durant tout le match, va être récompensé par un but de Raphael Guerreiro (84e). Le Portugal va même sceller le match grâce à Cristiano Ronaldo auteur d’un doublé (0-3, 87e, 92e). Le capitaine portugais s’offre seul le record de but de l’Euro avec 11 réalisations. Titulaire, Danilo Pereira a joué tout le match et a été satisfaisant.

Le XI de la Hongrie : Gulacsi – Fiola, Orban, Szalai – Botka, Kleinheisler, Nagy, Schäfer ( Nego, 65e), Lovrencsics – Szalai, Sallai

Le XI du Portugal : Le XI du Portugal : Rui Patricio – Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro – Danilo, Carvalho – Silva (Rafa Silva, 71e), Fernandes (Moutinho, 89e), Jota – Ronaldo