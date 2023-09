Ce jeudi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affrontera au Parc des Princes l’Irlande dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2024. Et plusieurs Parisiens sont concernés par cette affiche.

En cette première trêve internationale de la saison, plusieurs Parisiens vont disputer des matches de sélection. Chez l’équipe de France A, quatre joueurs du PSG ont été convoqués par Didier Deschamps. Auteurs d’un sans-faute dans leur groupe des Eliminatoires à l’Euro 2024 (4 victoires), les Bleus vont accueillir l’Irlande ce jeudi au Parc des Princes. L’occasion pour plusieurs Parisiens de retrouver l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud.

Vers un retour de Lucas Hernandez dans le XI des Bleus

Dernière recrue des Rouge & Bleu, Randal Kolo Muani soigne toujours sa blessure à la cheville et sera donc trop juste pour cette rencontre. En revanche, Lucas Hernandez est pressenti pour faire son retour dans le onze de départ, une première pour l’ancien Bavarois depuis sa rupture des ligaments du genou en novembre dernier. Il devrait occuper l’axe centrale aux côtés de Dayot Upamecano, laissant ainsi le couloir gauche à son frère, Théo Hernandez. En attaque, Kylian Mbappé sera sans surprise titulaire avec le brassard de capitaine. Et il sera accompagné de son ami et coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé. Olivier Giroud devrait occuper la pointe de l’attaque tandis qu’Antoine Grizemann poursuivra dans son rôle hydride au milieu de terrain aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport.

XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé (c)