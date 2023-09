Le PSG voit 19 de ses joueurs prendre part au rassemblement avec leur sélection nationale. Parmi eux, pas moins de quatre français que sont Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Au cours de la conférence de presse du jour du sélectionneur, les Parisiens ont été sujet d’interrogations.

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s’est prêté au jeu du traditionnel questions / réponses face aux journalistes présents à Clairefontaine. Au cours de celle-ci, le sélectionneur a donné des nouvelles de Randal Kolo Muani : « Kolo Muani a un petit souci à une cheville qui ne date pas d’hier. On va adapter aujourd’hui (lundi) mais il n’y a pas d’inquiétude particulière. Il est censé être disponible pour les matches qui nous attendent« . Pour rappel, le néo-parisien n’a toujours pas pris part au moindre entraînement sur les pelouses du Campus PSG (78), pour cause de douleur à la cheville. S’il enchaîne avec les Bleus, le nouveau numéro 23 parisien devrait pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes avec la tunique Rouge & Bleu pour la première fois après la trêve internationale, le vendredi 15 septembre prochain (21h sur Prime Video). Le désormais ex-attaquant de l’Eintracht Francfort a pu observer ses nouveaux coéquipiers à la télé ce dimanche soir pour une victoire (1-4) sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Un match qu’a également regardé Didier Deschamps, qui a pu se délecter de l’association de deux de ses attaquants, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé : « J’ai regardé le match, ils ont l’habitude de jouer en Equipe de France, ils vont peaufiner avec leur club. À partir du moment où ils sont sur la ligne offensive, il y a des repères, des positionnements différents mais ils ont toujours eu une bonne relation technique. Ils ont une bonne relation en dehors du terrain aussi« . Une paire qui a fait la différence sur la pelouse du Groupe Stadium et qui devrait donc rapidement être rejoint par Randal Kolo Muani, ce qui n’est pas pour déplaire au sélectionneur des Bleus : « Ce n’est pas quelque chose de négatif. Le fait de se côtoyer à l’entraînement va permettre d’améliorer leur relation, d’avoir des repères plus importants, des automatismes. Après ils peuvent jouer de manière différente en club et en sélection« .

A lire aussi : Thierry Henry s’exprime sur les cas Barcola et Ekitike

Un futur trio sous les cieux parisiens et déjà installé en Equipe de France composé donc d’Ousmane Dembélé. Ce dernier, qui a fait du dribble son domaine de prédilection, garde tout de même un point à améliorer : la finition. Un axe de progression qui a été sujet d’une question pour Didier Deschamps : « Je ne sais pas si c’est problématique car si tous les sélectionneurs ont des problèmes comme ça, ils vont avoir le sourire, comme moi. Il a cette capacité à dribbler, et évidemment, y ajouter l’efficacité, ça viendra bonifier ça. Il prend des initiatives pour créer du danger pour l’adversaire. Je ne parle pas de risque car c’est plus pour les défenseurs mais l’efficacité est certainement une marge de progression pour lui« .

Nouveau capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé semble désormais concentré sur le terrain. Didier Deschamps s’est confié sur sa relation avec le numéro 10 des Bleus : « Ça se passe très bien depuis sa nomination comme capitaine. C’est une responsabilité pour lui, avec son esprit tourné vers le collectif. Il prend beaucoup de place mais il n’est pas là pour prendre toute la place. Il sait ce que j’attends de lui. Mais on n’a pas que des discussions le concernant mais aussi par rapport à l’équipe, au groupe… Ce n’est pas un poids pour lui, ça se fait naturellement. Mais il n’est pas seul. Griezmann est vice-capitaine et il y a d’autres relais, même s’ils sont plus jeunes« .