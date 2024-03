Francesco Farioli félicite le PSG et Luis Enrique

Nice, seule équipe française à avoir battu le PSG cette saison, retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Battu, Francesco Farioli a salué son adversaire du soir.

Ce mercredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Les Parisiens avaient un esprit de revanche. En effet, les Niçois sont les seuls à avoir battu le PSG sur la scène hexagonale et dans son antre. Ce soir, les Parisiens ont réalisé une très belle performance et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Si les Niçois ont fait douter le club de la capitale pendant les dix dernières minutes de la première mi-temps, ils n’ont pas réussi à faire basculer la rencontre en leur faveur. Francesco Farioli, le coach niçois, a tenu à féliciter le PSG et Luis Enrique.

A voir aussi : Ruiz souligne l’importance des rotations de Luis Enrique

« Un bon match pour le foot français »

« Il y a eu deux parties dans ce match. D’abord les vingt premières minutes, où nous avons eu du mal face à la qualité et la mobilité du PSG, puis nous avons retrouvé du courage. Les 70 dernières minutes étaient bien meilleures, il aurait pu y avoir 4-4, il y a eu tellement d’occasions, lance le coach niçois en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Nous avons pu construire, nous avons récupéré le ballon plus haut. C’était un bon match pour le foot français. Nous sommes fiers de notre match. Paris a fait un match comme lorsque nous sommes venus ici en septembre dernier. Leur qualité de passes, leur mobilité nous ont fait souffrir. Il faut accepter le score. Bravo au PSG et à Luis Enrique. »