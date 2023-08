Face aux négocations compliquées entre Francfort et le PSG, Kolo Muani s’est exprimé sur son avenir. Une sortie médiatique qui n’aurait pas plu à sa direction.

Le dossier Randal Kolo Muani a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. Après avoir refusé une offre de 80M€ des Rouge & Bleu et face aux difficultés pour convaincre Hugo Ekitike de rejoindre l’Allemagne, les dirigeants de l’Eintracht Francfort demandent toujours 100M€ pour lâcher leur international français, sous contrat jusqu’en 2027. Une somme que ne souhaite pas dépenser le club parisien à quelques jours de la fin du mercato. Et pour faire avancer les choses, le joueur lui-même s’est exprimé sur son futur et a déclaré son envie de rejoindre les Rouge & Bleu : « Le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J’aimerais venir à Paris et j’en ai informé les responsables. J’espère et je souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi. »

Une sortie médiatique qui réduirait encore plus ses chances de départ

Mais cette sortie médiatique n’aurait pas été appréciée par la direction de Francfort, comme le rapporte Sport Bild. Il s’agit d’une interview non autorisée par le club, qui a surpris négativement. Toujours selon le quotidien allemand, ce discours réduirait encore plus les chances d’un départ de l’international français. Surtout que la récente offre de 65M€ plus Hugo Ekitike serait en réalité nettement inférieure, précise Sport Bild. Le directeur sportif Markus Krösche réclame toujours 100M€ pour l’ancien Nantais et a donc logiquement refusé la nouvelle proposition parisienne. « C’est pourquoi Kolo Muani et son équipe de conseillers tentent maintenant de faire du chantage à l’Eintracht. » Les prochaines heures seront à surveiller de près pour connaître la position de Francfort avec l’attaquant de 24 ans. Toujours selon le média allemand, le coach des Aigles, Dino Toppmöller, compte bien titulariser Randal Kolo Muani ce jeudi en barrage de Ligue Europa Conférence face au Levski Sofia.

Kolo Muani a informé très tôt ses dirigeants de son envie de rejoindre Paris

[MAJ] Mais, un autre évènement pourrait finalement faire pencher la balance dans ce dossier. En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, Randal Kolo Muani a décidé de ne pas prendre part à la séance d’entraînement de l’Eintracht Francfort ce mercredi. « Une réponse à la situation incertaine autour de son avenir et à l’entêtement de ses dirigeants qui ne sont pas en phases avec les promesses tenues. » Alors qu’il a déjà trouvé un accord avec le PSG depuis quelques semaines, le natif de Bondy voit sa formation se montrer très gourmande. Il n’a jamais caché ses intentions à son club et a très tôt informé ses dirigeants de sa volonté de rejoindre les champions de France en titre. « La prise de parole publique de Kolo Muani est donc un geste fort qui va dans ce sens et qui prouve qu’il ne souhaite quitter l’Eintracht que pour rejoindre le PSG », conclut RMC.