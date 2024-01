Pas utilisé par Luis Enrique cette saison, Hugo Ekitike va voir l’Eintracht Francfort améliorer son offre dans les prochaines heures pour s’attacher ses services.

À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, le PSG doit encore gérer quelques dossiers dans le sens des départs. Si Nordi Mukiele, annoncé avec insistance au Bayern Munich ces derniers jours, a des chances de rester à Paris cet hiver, le cas d’Hugo Ekitike est toujours au centre de la table. Présent à l’entraînement de l’équipe professionnelle mais pas convoqué par Luis Enrique les jours de match, l’attaquant de 21 ans doit trouver une porte de sortie cet hiver afin de retrouver du temps de jeu, lui qui a seulement joué 9 minutes cette saison lors de la première journée face au FC Lorient (0-0). Et un club se montre insistant depuis l’été dernier déjà, l’Eintracht Francfort.

Francfort va pousser jusqu’au dernier jour du mercato pour Ekitike

Revenu à la charge cet hiver, le club allemand discute depuis plusieurs semaines avec les dirigeants parisiens pour se faire prêter l’ancien Rémois. Selon les dernières rumeurs, le 6e de Bundesliga a formulé une première offre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat de 15M€, rejetée par les Rouge & Bleu. Et selon les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, Francfort va améliorer son offre. Si les détails de cette prochaine offensive n’ont pas filtré, le patron des Aigles, Markus Krösche, est toujours en pourparlers avec les dirigeants parisiens et prépare la prochaine approche.

Mais il faudra réussir à convaincre le PSG, qui attend une option d’achat d’au moins 25M€ assortie au prêt du joueur. Un montant que ne serait pas disposé à mettre l’Eintracht Francfort à ce jour, toujours selon Florian Plettenberg. En revanche, le club allemand est prêt à négocier l’arrivée d’Hugo Ekitike jusqu’au dernier jour du mercato hivernal, qui fermera ses portes le 31 janvier prochain. Les prochaines heures s’annoncent donc importantes pour l’avenir à court terme d’Hugo Ekitike.