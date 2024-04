Francfort va bien lever l’option d’achat pour Ekitike

Pas dans les plans du PSG l’été dernier, Hugo Ekitike avait rejoint l’Eintracht Francfort en toute fin de mercato sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club allemand a confirmé son souhait de lever cette dernière.

Hugo Ekitike, arrivé au PSG durant l’été 2022, n’a jamais réussi à s’imposer chez les Rouge & Bleu. L’été dernier, il a été invité par ses dirigeants à trouver une porte de sortie. Alors qu’il privilégiait un départ en Angleterre, il a finalement rejoint l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt avec option d’achat dans les derniers jours du mercato estival. Mais il aurait pu le faire bien avant, le PSG souhaitant l’intégrer dans le deal pour s’offrir Randal Kolo Muani. Même s’il ne réalise pas de bons débuts sous le maillot du club allemand (10 matches, deux titularisations, 317 minutes de jeu, une passe décisive), l’Eintracht Francfort compte bien lever l’option d’achat assortie à son prêt, qui s’élève à 20 millions d’euros, comme l’a expliqué Markus Krösche, le directeur sportif du club de Bundesliga.

A voir aussi : Hugo Ekitike : « Mon passage au PSG ? Pour moi ça a été une leçon »

« Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux »

« Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas. Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux. En tant que personne, il est sociable, humble et s’intègre bien dans le groupe. Ce sont des conditions qui sont cruciales. Vous ne prenez pas de décisions de transfert basées sur les performances à court terme, des cinq ou six premières semaines, explique le dirigeant dans une interview accordée à Bild. Nous essayons de toujours prendre des décisions avec le plus grand soin et un maximum d’informations, qu’il s’agisse de 50 000 ou de 15 millions d’euros. Dans le football, vous pouvez obtenir 80% grâce au suivi, à l’analyse, aux conversations, à l’évaluation de la personnalité et la collecte de renseignements. Mais il reste 20% de facteur humain. On ne peut jamais être sûr. » Le dirigeant a enfin expliqué que l’ancien rémois valait bien les 20 millions d’euros de la clause. « Oui et je n’ai pas mal au ventre. »