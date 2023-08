Franck Haise affiche ses ambitions avant PSG – RC Lens

Le PSG reçoit le RC Lens dans son antre du Parc des Princes ce samedi soir en marge de la 3ème journée de Ligue 1. Et à deux jours de ce choc, Franck Haise, le coach sang et or, s’est présenté en conférence de presse.

Pour le moment, le PSG n’a récupéré que deux petits points dans sa besace en deux journées de Ligue 1. La faute à deux matches nuls concédés face au FC Lorient (0-0) et au Toulouse FC (1-1). Et c’est désormais le RC Lens qui vient défier les hommes de Luis Enrique sur la pelouse du Parc des Princes. Les Lensois alignent une défaite et un match nul depuis l’entame de l’exercice. Les deux équipes seront donc en quête de points. Si cette situation n’inquiète nullement Franck Haise, celui-ci a surtout dans l’idée de venir bousculer le club de la capitale et ce, même s’il a conscience de la supériorité rouge et bleu sur le papier.

À voir aussi : la programmation du Classique PSG – OM enfin connue

🔴 Le #PSG présentera aux supporters ce samedi lors de l’avant match face à Lens, les nouvelles recrues du club pour cette saison ! pic.twitter.com/2i3yR4n2fF — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 24, 2023

Franck Haise veut jouer crânement sa chance

Franck Haise a des ambitions, comme il l’a exposé ce jour en conférence de presse d’avant-match. « On va y aller pour faire un gros match contre une équipe qu’on ne va pas présenter. On sait la qualité de Paris. Ils ont récupéré des éléments déterminants aussi comme Mbappé et Dembélé. On va y aller avec nos qualités sachant qu’il y en a beaucoup en face aussi. On va essayer de donner le meilleur de nous-même, parce que c’est un match excitant à jouer dès la troisième journée. » Un choc XXL auquel devrait participer Elye Wahi, nouvelle recrue phare sang et or