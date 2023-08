La programmation du « Classique » PSG-OM enfin connue

Un rude calendrier attend les hommes de Luis Enrique. Après deux matchs nuls en deux matchs, le PSG s’apprête à recevoir Marseille. La programmation du match est connue.

C’est le match le plus attendu de Ligue 1 chaque année. La date et le diffuseur de PSG-OM est désormais officiel. Le « Classique » aura lieu le dimanche 24 septembre à 20h45 pour le compte de la sixième journée. Le choc au Parc des Princes sera diffusé sur Prime Video. Paris et Marseille se sont affrontés à trois reprises la saison dernière pour un bilan de 2 victoires et 1 défaites pour le PSG. Les deux victoires ont été en Ligue 1 et la défaite elle, était synonyme de d’élimination huitième de finale de Coupe de France.

Calendrier chargé jusque mi-septembre

Après les deux premiers matchs sans victoires, le PSG se retrouve avec 2 points possibles sur 6. Le Paris-Saint-Germain va avoir un calendrier plus que chargé avec des adversaires de taille. En substance, les Rouge & Bleu affronteront :

Lens 26/08 – domicile

Lyon 03/09 – extérieur

Nice 17/09 – domicile

Marseille 24/09 – domicile

Clermont 30/09 – extérieur

Rennes 07/10 – extérieur

Le PSG va donc vite devoir se mettre au diapason pour ne pas se faire peur sur la première partie de saison. Malgré les formes relatives des adversaires cités, il est important de ne sous estimé aucun adversaire à venir. Le Paris Saint-Germain n’a encore pas inscrit le moindre but dans le jeu, le seul étant sur pénalty. Le club de la capitale devra se montrer conquérant et lancer définitivement sa saison.