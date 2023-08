Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG accueille le RC Lens ce samedi soir (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Face à son dauphin de la saison passée, le club de la capitale se prépare pour son premier choc de l’année.

En avant-match, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant-match. Ce rendez-vous traditionnel s’est tenu également dans le nord de la France du côté de Lens. Adversaires du Paris Saint-Germain ce week-end, les Sang & Or ont également pris la parole devant un parterre de journalistes en amont de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour le défenseur central Jonathan Gradit et le coach adverse Franck Haise de répondre aux questions de nos confrères. Pour ce premier choc de la saison du PSG, Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Kang-In Lee et Juan Bernat. Un point sur le groupe a également été fait de la part de Franck Haise pour le RC Lens : « Tous les joueurs qui étaient à ma disposition la semaine dernière sont disponibles pour le déplacement à Paris. Il y a simplement une incertitude sur Deiver Machado, qui a ressenti une gêne au bassin. Il était en soin aujourd’hui, mais il devrait être opérationnel […] Elye Wahi a pu s’entraîner cette semaine et sera disponible« . Dernière recrue en date du RC Lens, Elye Wahi était annoncé un temps sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le technicien français, Franck Haise, a dressé le portrait de son nouvel attaquant : « Un profil complet ! Il est capable d’attaquer la profondeur et fait preuve de beaucoup de justesse devant le but. Il a également cette spontanéité dont disposent les grands attaquants […] Il a eu une préparation écourtée avec l’Euro Espoirs 2023. Il faudra l’aider à monter en puissance pour qu’il se sente bien au sein du collectif, mais nous sommes ravis qu’il adhère au projet du club« .

Les supporters des deux camps, et les observateurs du football français peuvent aisément s’accorder sur le fait que ce PSG / RC Lens sera un gros match sur le plan tactique et en terme d’intensité. En conférence de presse d’avant-match, Franck Haise a livré son impression sur le Paris Saint-Germain : « C’est une équipe avec un projet de jeu bien identifié, qui aime avoir la maîtrise du ballon. L’arrivée d’Ousmane Dembélé et le retour de Kylian Mbappé apportent plus de verticalité. Nous allons devoir être à notre meilleur niveau pour leur poser des problèmes et avoir l’ambition de faire un résultat là-bas« .

Le défenseur central du RC Lens, Jonathan Gradit, s’est lui aussi exprimé sur la façon d’aborder la rencontre pour les lensois : « C’est une formation très efficiente en phase défensive et efficace à la récupération du ballon. Elle a obtenu près de 80% de possession lors des deux premières rencontres de championnat. Il va falloir essayer de tenir un peu plus le ballon« . La conférence de presse d’avant-match du RC Lens est à retrouver en intégralité sur le site officiel des Sang & Or.