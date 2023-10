Au cœur d’une polémique sur le chambrage de Kylian Mbappé après son doublé face à Brest, Frédéric Piquionne et Ludovic Obraniak s’accrochent autour de l’évènement dans Dimanche Soir Foot sur Amazon Prime.

Ce dimanche, le PSG se déplaçait à Brest pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le héros de la soirée, Kylian Mbappé, offre la victoire aux siens grâce à un doublé, dont un but décisif en toute fin de match. Mais la rencontre ne va pas se terminer comme prévu. L’attaquant Parisien n’a pas apprécié les chants des supporters brestois contre ses coéquipiers et s’est lancé dans une célébration pour chambrer les tribunes du stade. Un comportement directement remis en question par les journalistes au coup de sifflet final. Dans l’émission « Dimanche Soir Foot » sur Amazon Prime, les ex-joueurs et consultants Frédéric Piquionne et Ludovic Obraniak ont ouvert le débat sur la place de cette attitude pour un capitaine de sélection.

🗣 @Ludo_Obraniak sur Kylian Mbappé : « Quand tu es un joueur, une star internationale, il y a un devoir d’exemplarité et de réserve mais là, il ne l’a pas eu. »



Notre consultant regrette le geste du capitaine des Bleus même s’il comprend ce genre de réaction.#SB29PSG pic.twitter.com/igL1Jac2Li — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

Frédéric Piquionne, compréhensif lance le sujet en prenant la défense de l’attaquant du PSG : « Quand on chambre un joueur ou une équipe, il faut s’attendre à si l’équipe gagne, se faire charrier en retour. Maintenant, Kylian Mbappé a fait ça parce qu’on a attaqué un de ses coéquipiers. Il est capitaine du PSG, il défend son club et c’est tout à fait normal. Je ne vois pas où est-ce qu’il y a une polémique aujourd’hui, à créer quelque chose où il ne devrait absolument rien avoir. Il est capitaine de l’Équipe de France mais il n’est pas en train de jouer avec l’Équipe de France. On parle aujourd’hui du PSG et Kylian Mbappé est le capitaine du PSG, il défend son club et ses coéquipiers et je trouve ça totalement normal. »

Du pour, et du contre

Dans le rôle du désapprobateur, Ludovic Obraniak prend le pied contraire et enfonce Kylian Mbappé : « Si on doit répondre à toutes les provocations, des gens qui insultent des coéquipiers ou qui nous insultent nous-même on n’en a pas fini. Qu’il défende son pote pas de problème, mais tu es le capitaine de l’Équipe de France, pour moi tu as un devoir, tu représentes les Français. Là tu es dans le championnat de France donc c’est plus global que ça. C’est un garçon qui est plus intelligent que les autres, il est au-dessus de la mêlée, qu’est ce que tu vas répondre à des gens qui n’attendent que ça ? Tu nourris ces gens là constamment. C’est un combat perdu d’avance. »