Le PSG va très certainement animer le mercato estival. L’un des secteurs de jeu qui devraient beaucoup bouger, le milieu de terrain. Le club de la capitale a été associé à plusieurs joueurs, comme Paul Pogba, Aurélien Tchouameni ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Mais un autre nom a aussi été cité, Frenkie de Jong. Proche de rejoindre le PSG en 2019, il avait préféré rejoindre le FC Barcelone. Trois ans après, l’international néerlandais pourrait quitter le Barça cet été.

Au vu des difficultés financières du FC Barcelone, Frenkie de Jong, qui est évalué à 70 millions d’euros, est l’un des joueurs que le club catalan pourrait sacrifier lors du mercato estival afin de renflouer ses caisses. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain a de très nombreux prétendants. Le PSG, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Manchester United et Manchester City, qui pense à un échange avec Bernardo Silva. Mais selon les informations de la Cadena Ser, De Jong aurait une préférence pour son avenir, rejoindre Manchester United. Chez les Red Devils, il retrouverait son entraîneur à l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag. Gerard Moreno, journaliste bien informé quand on parle du FC Barcelone affirme, lui, que le transfert de Frenkie de Jong à United est fait à 95%. Il pourrait être bouclé à la fin du mois de mai pour une somme compris entre 70 et 80 millions d’euros.

De son côté, Fabrizio Romano explique qu’il y a bien eu des contacts avec Manchester United mais qu’il n’y a pas encore d’accord entre les deux clubs. La situation financière du FC Barcelone pourrait affecter l’avenir de l’international néerlandais. Il aurait un souhait, jouer la Ligue des Champions. Erik ten Hag pousserait pour le convaincre de rejoindre les Red Devils, même si ces derniers ne joueront pas la C1 la saison prochaine.

Frenkie de Jong situation. There has been contact with Manchester United, yes – but sources say there’s no full/close agreement with Barcelona, as of today. 🇳🇱 #MUFC

Barça financial situation could affect Frenkie’s future – his priority is UCL football. Erik Ten Hag will push. pic.twitter.com/2eJHJ2XWGM

