Le FC Barcelone prêt à vendre Frenkie de Jong ?

En 2019, le FC Barcelone avait coiffé sur le poteau le PSG dans le dossier Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais est l’un des joueurs importants du club catalan mais sa valeur marchande pourrait pousser le Barça à le vendre cet été. Selon les informations de AS, Joan Laporta aurait décidé de vendre son international néerlandais et aimerait en récupérer au moins 70 millions d’euros. Même s’il apprécie le joueur, Xavi ne s’opposera pas au départ de De Jong.

Le Barça aurait déjà trouvé son remplaçant

Selon le quotidien sportif, il serait dans le viseur de Manchester United. Chez les Red Devils, il retrouverait son ancien coach à l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Ces derniers jours, le PSG a aussi été annoncé comme intéressé. AS conclut en indiquant que le FC Barcelone aurait déjà trouvé son remplaçant, en la personne de Carlos Soler, qui joue à Valence. Un accord pour un transfert de 20 millions d’euros aurait même été trouvé entre les deux clubs. Mais Valence a démenti cette information ce lundi. « Au vu des informations publiées ce lundi dans As, Valence dément catégoriquement avoir un accord ou qu’il y ait une quelconque négociation avec le FC Barcelone pour le transfert de Carlos Soler. Le Club est actuellement en négociations ouvertes avec le footballeur et ses agents pour prolonger sa relation contractuelle avec le Valencia CF.«