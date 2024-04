Gabriel Moscardo se rapproche d’un retour sur les terrains

Arrivé au PSG cet hiver mais prêté dans la foulée à son actuel club des Corinthians, Gabriel Moscardo a dû être opéré du pied en janvier. Il a le feu vert pour reprendre l’entraînement.

Cet hiver, le PSG a recruté deux jeunes joueurs prometteurs brésiliens avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier est resté à Paris et a déjà joué 17 matches avec les Rouge & Bleu, le milieu de terrain (18 ans) a été prêté dans la foulée à son club actuel, les Corinthians. Lors de sa visite médicale, un problème au pied a été détecté et il a dû être opéré. Alors que l’on pouvait penser à une fin de saison, Gabriel Moscardo devrait bien pouvoir rejouer avant la fin de son prêt, le 30 juin prochain.

Rétabli à 100%

Selon les informations du Parisien, le futur milieu de terrain du PSG est actuellement à Doha pour assurer son suivi avec les spécialistes de la clinique Aspetar. Le quotidien francilien explique qu’il a reçu le feu vert des médecins pour reprendre l’entraînement avec les Corinthians. Le Parisien explique que les derniers tests qu’il a effectué indique qu’il est rétabli à 100%. « Il restera au Qatar jusqu’au 24 avril pour finaliser les derniers protocoles de récupération. Son retour au Brésil interviendra dans la foulée avec un retour dans la vie quotidienne du groupe professionnel prévu à partir du 29 avril. »