Galatasaray propose au PSG de prendre en charge la moitié du salaire de Kurzawa

Suite aux arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG commence à dégraisser son effectif. Après avoir vendu Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen, le club de la capitale pourrait transférer un autre latéral gauche : Layvin Kurzawa (sous contrat jusqu’en 2024). Si l’international français préfère l’idée de rejoindre la Premier League, c’est Galatasaray qui est principalement intéressé, et pressé. Le club turc aimerait conclure ce dossier assez rapidement car le deuxième tour de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven est programmé le 21 juillet prochain et il a un besoin à ce poste. Le PSG et Galatasaray discutent, Paris préfère un transfert, Istanbul un prêt. Il faut aussi convaincre le joueur de 28 ans de signer en Turquie. Galatasaray a un autre dossier sous le coude, en stand-by : Patrick van Aanholt, libre contractuellement. c’est ce que rapporte Hurriyet. Le journal parle d’une offre de prise en charge de la moitié du salaire de 4.5M€/an pour signer Layvin Kurzawa. “En cas de réponse négative, l’engagement de Van Aanholt deviendra officiel contre 5 millions d’euros pour 3 ans.” On lit dans fotoMaç que Galatasaray a demandé au PSG des informations sur l’état de forme/santé de Layvin Kurzawa, souvent blessé. Mais quoi qu’il en soit le club turc veut faire vite.

Statistiques 2020-2021 de Layvin Kurzawa