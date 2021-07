Grenade évalue la possibilité de signer Sergio Rico

Neuf gardiens de but sous contrat. C’est assez incroyable mais c’est la situation actuelle au PSG. Des portes sont donc ouvertes. Sergio Rico (27 ans), sous contrat jusqu’en 2024, est comme d’autres sur le départ. S’il trouve un point de chute et si effectivement Gigio Donnarumma est mis en concurrence avec Keylor Navas. Le Grenade CF, 9e de la dernière Liga, se cherche un gardien de but et a sondé l’entourage de Sergio Rico. IDEAL rapporte que le club andalou a deux pistes : Álvaro Fernández et Sergio Rico. Comme dans le dossier Areola la contrainte est avant tout salariale concernant le Parisien. Grenade ne rémunère pas ses joueurs comme le PSG, comme chacun peut l’imaginer. “Pour le moment, nous cherchons à savoir s’il peut y avoir une formule permettant à Grenade d’envisager la possibilité d’avoir un joueur du PSG”, explique l’entourage de Sergio Rico au journal andalou. L’opération n’est pas considérée comme impossible, lit-on, mais elle est très complexe en raison de la réalité économique du côté de Grenade.