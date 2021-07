West Ham fait une offre pour Johnstone, Areola plan B

Pas dans les plans du PSG, Alphonse Areola (28 ans) se cherche un nouveau club. Ces derniers temps le nom de West Ham circule. Le club londonien cherche un gardien de but en plus Lukasz Fabianski (36 ans). Mais il semble privilégier une autre piste : le gardien de West Bromwich Albion, Sam Johnstone (28 ans). Selon The Athletic, les Hammers veulent le signer mais les Baggies (relégués) ont décliné une offre de 10M£ (11.7M€). West Brom veut plus d’argent pour la dernière année de contrat du gardien de but retenu par l’Angleterre pour l’Euro, d’autant plus qu’Arsenal et Tottenham Hotspur sont aussi sur le dossier Sam Johnstone. Les Spurs cherchent en effet celui qui sera le successeur d’Hugo Lloris et pensent également à lui. Les Hammers apprécient aussi Alphonse Areola, assure The Athletic. Mais c’est aujourd’hui un plan B. Et ce serait dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Pas l’idéal pour le PSG.