Galtier : “Est-ce que les diffuseurs veulent que nous alignions deux équipes réserves mercredi ?”

Ce vendredi, à partir de 12h45, Christophe Galtier sera en conférence de presse pour évoquer le Monaco-LOSC. L’entraîneur des Dogues reviendra peut-être sur la programmation du PSG-Lille, mercredi prochain à 14 heures. Un huitième de finale de Coupe de France qui se jouera au Parc des Princes. En attendant Christophe Galtier a déjà livré le fond de sa pensée : “C’est ridicule. Les gens ne s’imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes. En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé ! Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain ? D’autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes…“