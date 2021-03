Satin : “Je vous rappelle que le facteur X, le meilleur joueur du PSG va revenir”

Lyon, Lille, les quarts de finale de l’UEFA Champions League, les prochaines semaines s’annoncent hautes en couleurs pour le PSG. Et si le club de la capitale a déçu mercredi dernier contre le Barça (1-1), il ne faut pas oublier que c’était un match sans Neymar. Et le numéro 10 n’est pas part négligeable. Ce que l’agent de joueurs Bruno Satin a rappelé.

“C’est un peu un PSG à réaction, un peu docteur Jekyll et de M. Hyde. Après, mercredi, ils ont joué une équipe de désespérés qui tentaient un va-tout. Et donc qui les a fait souffrir”, a commenté Bruno Satin lors du Late Football Club. “Moi, je suis un fan de Pochettino. C’est vrai qu’on a été surpris de ne pas le voir réagir de façon plus démonstrative en première mi-temps alors que le PSG prenait un bouillon terrible. Il a attendu la mi-temps, il a laissé passer l’orage. Fort heureusement, Messi n’a pas marqué le penalty, Navas la arrêté, et il a recadré à la pause. C’est vrai que la seconde période a été plus tranquille on va dire… Diallo a apporté de la stabilité, ils ont moins été mis en danger. […] On le sait, depuis début janvier le PSG a dû effectuer un travail physique extrêmement important. Donc ils se sont focalisés sur le match aller et ils ont fait la différence. Maintenant, je pense qu’ils se projettent sur les deux matches de L1 contre Lyon et Lille, avant le prochain tour de Ligue des champions, afin d’avoir les idées claires. Je ne dis pas que c’était une formalité ce match contre Barcelone, mais il n’y a pas eu la même approche au retour qu’à l’aller. Après, je suis inquiet par rapport à la prestation du milieu de terrain du PSG mercredi. Paredes était inexistant. […] Après, je vous rappelle que le facteur X, le meilleur joueur du PSG va revenir. Et donc il va changer un peu la photo ! Les adversaires ne peuvent pas se livrer de façon inconsidérée quand Neymar est là. Lui, il mobilise un, deux, trois joueurs.”